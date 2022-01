Muchas han sido las personas que han pasado por este programa en todo este tiempo y uno de los que nunca podremos olvidarnos es de Màxim Huerta. El periodista, aunque actualmente ya no forma parte del equipo, también ha querido celebrar esta fecha y felicitar a Ana Rosa Quintana y a todos los que fueron sus compañeros durante once años.

"Felicidades Ana Rosa Quintana y a todo el equipo-familia de 'AR' por el aniversario. 17 años en TV son un éxito. No es fácil hacer tele, lo fácil es criticarla. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos y con once años a tu lado, a vuestro lado. Sin duda, la gran escuela del directo. Yo estaba en informativos Telecinco y, de pronto, @xelito me llamó: ¡adelante, vente, tú vales! Te quiero. Me dijeron de todo. Pero lo que más me gustó es que era “un atrevido”. Y hasta hoy. Seguid cumpliendo", ha escrito en sus redes junto a una foto en la que aparece junto a Ana Rosa Quintana.