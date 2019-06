Los mensajes de Neymar y la modelo hablando de las heridas en los glúteos: "Tú pedías más"

El futbolista brasileño y la modeló Najila Trindale se intercambiaron unos mensajes tras la segunda cita en una habitación de un hotel . "El tipo que he conocido hoy no era el mismo que el de ayer. Fue por el Neymar de hoy por el que me apasioné", le dice la modelo.

"No me conoces bien, soy normal", responde Neymar. "Puede ser. Yo estaba emocionada de conocerte. Fue todo tan rápido. De ahí que por la mañana vi estas marcas, ayer apenas hablamos, tú te agitabas y hoy llegaste más tranquilo. Ayer, yo estaba tranquila, y hoy quien está agitada soy yo", añade la modelo.

"Pero de las marcas tú también fuiste culpable, hahaja, tú pedías más", escribe el delantero del PSG. A lo que la modelo responde: "¿Estás loco, te pedí que pararas e incluso me pediste disculpas, pero ahora otra para la terapia. Tú sabes muy bien lo que hiciste y cómo me trataste. ¡De hecho, me maltrataste! Dios es justo y Él no tiene ninguna culpa. Espero que nunca sientas la mitad de la angustia que he sentido en este viaje. Voy a seguir y a tomar el máximo remedio posible para olvidar que un día estuve aquí para que me tratases así. Duerme bien y gracias. Por lo menos ahora, sé quien es Neymar Jr.