Miguel López, principal sospechoso del crimen de la CAM: “No voy declarar porque anímicamente no puedo”

Miguel López acudió al juicio por el crimen de la CAM, donde es el principal sospechoso, y donde le tocaba declarar. Esta declaración finalmente no se produjo ya que Miguel se acogió a su derecho de no hacerlo: “No voy a declarar porque anímicamente no puedo”. Tanto su mujer y su hijo se han negado a declarar amparándose en ser familia cercana. A pesar de que se pudo ver a Miguel muy afectado durante el juicio, los reporteros pudieron observarlo antes de que entrara hablando tranquilamente con unos amigos, discutiendo ciertas cosas y tomándose un refresco, una imagen muy diferente a la mostrada en el juicio.