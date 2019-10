El único acusado por el crimen de la CAM: así describe a Miguel López su círculo cercano

Un año antes de que se produjera este brutal crimen, la familia se había separado, ya que su suegra decidió dejar el control del entramado empresarial en manos de su único hijo varón. Esto no sentaría muy bien al resto de hijas, y por ello dejan de hablarse con ambos. Aunque mucha gente apunta a que el dinero podría ser el móvil del crimen, otros creen que fue el orgullo, ya que Miguel fue relegado a encargarse de un concesionario, algo que a Miguel no le sentaría muy bien. A pesar de esto, su círculo cercano no cree que eso fuera posible.