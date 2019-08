Mª Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, sobre el brote de listeriosis: "Se ha inmovilizado toda la carne de esta marca"

El brote de listeriosis causado por carne mechada de la empresa sevillana Magrudis SL ya tiene repercusión internacional. El Ministerio de Sanidad ha activado los sistemas de alerta y comunicación con las autoridades europeas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) “ante la posibilidad de que se identifiquen casos de listeriosis en otros países”. Aunque todavía no se conoce ningún caso, se trata,según ha explicado la Ministra de Sanidad en ' El Programa del Verano ', de una medida de precaución por la posibilidad de que algunos turistas hayan podido adquirir la enfermedad tras consumir productos contaminados en España: "La alerta internacional es de prevención para informar. Las personas en verano circulan por países y tenemos que comunicarlo. Además, en España hay muchos turistas que pueden haber comprado este producto". Mª Luisa Carcedo ha querido tranquilizar a la población asegurando que todos los productos de esta fábrica han sido retirados del mercado: "La fábrica de la empresa está clausurada para todos sus productos. El brote está relacionado con una empresa en concreto y no hay que extender la alarma sobre productos que no tienen que ver. Se ha inmovilizado toda la carne de esta marca".