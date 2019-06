Miriam Saavedra, sobre Carmen Lomana: “Es extremadamente estúpida y friki”

Miriam Saavedra ha participado en el concurso ‘Ven a cenar conmigo’, donde ha coincidido con personajes como Pocholo o Carmen Lomana. Con esta ultima las cosas no han sido demasiado agradables, o al menos así nos cuenta la princesa Inca, que no tuvo buen rollo con Lomana.

“Te hace la pelota primero y luego tiene esa forma de mirar y tratar”, admite Miriam, que incluso la califica de rara. Pero no han sido sus únicas palabras hacia la reina del protocolo. “Es la demostración de que el dinero no te hace ser buena persona” afirmaba Miriam Saavedra. Las cosas no han cuajado bien entre Carmen Lomana y Miriam Saavedra, a los que los colaboradores llaman la ‘nueva amiga’ de la princesa Inca.