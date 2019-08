Rocío Monasterio: “Hay una deuda de 33.000 millones, hay que reducir el gasto público ineficaz”

Rocío Monasterio ha hablado de la formación de gobierno en Madrid, donde finalmente han dado su apoyo a PP y Ciudadanos, pero sin asumir su acuerdo, sino manteniéndose en la oposición. “No formaremos parte de un Gobierno con el que no coincidimos en muchos puntos”, comenta Monasterio. Esta semana se conocía que Vox eliminaba de su lista de exigencias la eliminación de las legislaciones respecto a LGTB, lo que finalmente ha hecho posible llegar a un acuerdo. “No ponemos en cuestión los derechos de los españoles, para Vox todos los españoles son iguales”, comenta Rocío Monasterio, que dice que para su partido todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y no hace falta colectivizar leyes.