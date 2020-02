Una mujer y su amante detenidos, por presuntamente intentar asesinar al marido de esta en Menorca

Una mujer ha sido detenida con su amante y otra persona más por presuntamente haber intentado asesinar al marido de esta. La investigación comenzó cuando esta mujer denunció se acosada por un hombre, el cual resultó ser su amante. En la comisaria el hombre le insistió en contar la situación a su marido si no quería que no salieran a la luz unos vídeos comprometidos. Conforme avanzaba la investigación llegaron a encontrar una lata de cerveza adulterada con el objetivo que la tomara su marido. El tercer detenido es un hombre que se ofreció para acabar con la vida del hombre, algo que no funcionó, por lo que los tres han sido detenidos por conspirar contra la vida del marido de la mujer.