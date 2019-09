Un reportero pasa miedo al entrevistar a ‘El Toro’ con un cúter en la mano: “Si tengo que pinchar a una persona es porque mi vida está en peligro”

La Mina se ha convertido en uno de los focos de mayor delincuencia de la ciudad de Barcelona. Tras la clausura del El Raval, La Mina se ha convertido en el destino para la gran cantidad de droga que se vende. Para pasar la noche, consigue quedarse en casa de Antonia, una vecina del barrio desde hace 40 años. En los últimos meses Antonia ha decidido no bajar al barrio, para evitar ver cómo la gente se droga: “Tengo miedo de dejar a mis nietos bajar a la calle” .

Pero el momento más tenso del reportaje llega cuando el reportero consigue hablar con ‘El Toro’, un ex preso y consumidor de drogas habitual, el cual lleva en todo momento un cúter en la mano, algo que asusta al reportero: “Si tengo que pinchar a una persona es porque mi vida está en peligro”. Finalmente el reportero se tranquiliza al ver que este le deja el cúter hasta que termine la entrevista: “Esto se llama respeto, yo no doy el arma mía a nadie”. El barrio de La Mina se ha convertido en un lugar bastante explosivo donde los vecinos no pueden más con una situación en la que la delincuencia y la droga se han hecho con el barrio.