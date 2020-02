Núñez Feijóo, presidente de Galicia: “Después de 12 años de presidente soy más militante de Galicia que del PP”

Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, se juega su puesto como presidente en las siguientes elecciones gallegas, donde quiere revalidar la mayoría absoluta que ya tiene. Esto es importante para el PP Gallego ya que si no consiguen esta mayoría será difícil gobernar: “El PSOE decía que lo lógico es que gobierne la lista más votada, aquí no”. En cuanto a la cuestión de porque el presidente gallego nunca haya dado un salto a la política nacional, como ya se le ofreció en 2018, Núñez no lo hizo por su presidencia gallega: “Después de 12 años de presidente soy más militante de Galicia que del PP”. Por otro lado, el presidente gallego no cierra del todo la puerta a que miembros independientes de Ciudadanos estén en sus filas en las elecciones gallegas.