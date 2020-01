José Ortega Cano ha reaparecido en la presentación del libro ‘Canta, Rocío, canta’, un homenaje a Rocío Jurado. Ortega Cano ha aprovechado para hablar de muchos temas, como mostrar su apoyo a su hija con su nueva pareja. Ortega ha aclarado que nunca ha dicho que no quisiera a Rocío Carrasco: “La he querido mucho, no es momento de hablar de ello”. Cuando la reportera le ha preguntado por las palabras de Sofía, actual pareja de Kiko, éste ha sido tajante: “No quiero hablar de esos personajillos”.