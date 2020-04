La reflexión de Pablo Alborán durante la pandemia: "Estoy aprovechando para conocer mejor a mi familia"

Además, el malagueño ha hecho una donación al Grupo de Investigación de Robótica Médica de la Universidad de Málaga al igual que Antonio Banderas, para su proyecto Andalucía Respira: "Escribí a Antonio Banderas, que me llamó inmediatamente y me contó todos los proyectos con los que trabajaba. Me habló de la Universidad de Málaga, donde se han creado unos respiradores que ya están homologados".