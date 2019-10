Pablo Iglesias: “Los ciudadanos no perdonarían a Pedro Sánchez ir a unas terceras elecciones”

Pablo Iglesias ha hablado de la moción de censura, con la cual el PSOE consiguió llegar al poder, pero que finalmente no pudo ser fructífera al no acordar unos presupuestos: “Queríamos demostrar a Sánchez que podíamos ser leales como socios”. Pablo Iglesias no olvida la primera ocasión que tuvo la oportunidad de poder formar gobierno con Pedro Sánchez: “Sánchez nos mintió y ahí aprendimos que tenemos que estar en el Gobierno”. Además Pablo no contemplaría unas terceras elecciones, y si ocurre cree que la culpa sería de Pedro Sánchez: “Los ciudadanos no perdonarían a Sánchez ir a unas terceras elecciones”.