Padre del hijo de la presidenta de Infancia libre: "Espero que caiga sobre ella todo el peso de la ley"

' El programa de Ana Rosa ' ha podido hablar con el padre de uno de los niños secuestrados por la presidenta de Infancia Libre, el cual perdió la custodia de su hijo por una falsa denuncia de abuso de menores. "Todos mis recursos los pondré para que mi hijo tenga las mínimas secuelas posibles. Yo estoy destrozado, pero he recuperado a mi hijo. Ahora lo que importa es él. Eso sí, espero que sobre ella caiga todo el peso de la ley", nos ha contado.

El padre del niño estuvo dos años sin poder ver a su hijo hasta que se cerraron, en sede judicial, todas las opciones de la denuncia de María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre."Todo comenzó cuando en 2011 le dije que iba a pedir la custodia compartida, entró en cólera", cuenta. "Después se inventó una serie de abusos para separarme de él. Quiso inculcarle que fuese vegetariano pero los médicos le dijeron que no era posible y fui yo quien me hice cargo", cuenta.En el año 2017, la justicia le da la custodia al padre con un régimen de visitas para la madre. Es en septiembre del 2018, cuando ella se da a la fuga con el menor y ya no se la pudo localizar.