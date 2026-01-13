Carlos Lozano y Cristina Piaget protagonizan una fuerte bronca en 'GH DÚO': ''Eres insoportable, no te quiero ni ver''
Los dos concursantes de la casa han estallado y se han gritado de todo
La convivencia en la casa de 'GH DÚO' está siendo más complicada de lo que pensaban los concursantes. Tan solo unos días después de empezar a convivir, Carlos Lozano y Cristina Piaget, que entraron siendo muy amigos, han protagonizado una gran bronca en la que se han dicho de todo.
Cristina les está contando a sus compañeros que ha recolectado ''alimentos extraviados'' para poder hacer una despensa para todos, pero acto seguido se da cuenta de que Carlos ha tirado su despensa personal debajo de unas plantas y se lo reprocha al creer que lo ha hecho aposta.
Carlos le explica que pensaba que era basura, pero Cristina estalla: ''Estaba camuflado, tienes mucha mala leche. No era basura, estaba ordenado, estaba apiñado'', pero Carlos se defiende: ''Pensaba que era basura (...) Me has dicho que clasifique'', pero ella sigue enfadada.
''Esta no te la perdono, esto es personal'', le dice Cristina, pero Carlos no puede más: ''¡Que me dejes en paz!'', y comienzan a discutir por un plato que Cristina afirma que es suyo, pero el presentador continúa diciéndole que no sabe qué es suyo y que no si lo tiene todo camuflado y le pide que si se va a poner así, que limpie ella.
Los dos siguen gritando y Carlos decide irse al jardín mientras le dice a Cristina lo que opina de ella: ''¡Déjame en paz! Eres insoportable, insoportable. Me vas a hablar a mi de convivencia. No hay quien te aguante, no te quiero ni ver. No puedo con esta mujer ya''.
