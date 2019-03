El padre de Julen: "Victoria está fatal, no quiero dejarla sola"

El padre de Julen rompe el silencioen el que su hijo de dos años perdió su vida. En una entrevista para la revista 'Semana' , José Roselló explica cómo se siente él y su mujer, Vicky García. Asegura que la pesadilla no termina: ". Es mi única droga. No descansamos. A nadie, ni a mi peor enemigo le deseo lo que nos ha pasado".

Según explica, la madre del pequeño está también hundida. "Victoria está fatal. El otro día fue al psicólogo y en estos días voy yo. Ella no quiere tomar las pastillas que le han mandado. En ningún momento está sola . No quiero dejarla sola", cuenta preocupado.

El padre de Julen solo quiere que se resuelvan pronto todas las incógnitas sobre la muerte de su hijo . "Esto nunca se acaba. Solo quiero que la jueza se pronuncie lo antes posible y se ponga fin a todas las especulaciones. No saben el daño que pueden hacer", cuenta.

No creo que la piqueta matase a mi hijo… Si eso fuera así, apaga y vámonos”

También se muestra crítico con las visitas de representantes políticos que llegaron hasta Totalán para mostrar su apoyo: "Algunos vinieron a hacerse la foto. Era muy duro salir a recibir a tal o cual político". Asegura que durante el proceso de rescate se les ocultó información. " Nos dijeron que la máquina se había averiado y les creímos . Pero unos amigos de Protección Civil nos dijeron que había caído el tubo de esta máquina, la cámara y una linterna y que no podían sacarlo".

No nos contaban toda la verdad. A veces me pregunto qué más les daba lo que supiéramos

José Roselló cuenta que no van en contra de nadie y que solo buscan justicia por la muerte de su hijo. “Pertenecemos a la acusación particular para estar informados. Quiero que se investigue absolutamente todo. No estoy a favor ni en contra de David ni del pocero. Mi prima es como si fuese mi hermana. Son mi familia y si algo han hecho mal para eso está la justicia, para juzgarlos”