Isa Pantoja: "A mi madre podría llegar a gustarle Colate"

Colate se ha convertido en el mayor apoyo de Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019' y, aunque la tonadillera quiso recalcar en la última gala que entre ellos solo había una bonita amistad, Isa Pantoja ha asegurado en 'El Programa de Ana Rosa' que a su madre podría gustarle el ex de Paulina Rubio: "La veo con ilusión, aunque no me la imagino en esa faceta. No harán 'edredoning', puede haber caricias y abrazos pero ya está", ha querido aclarar.