Los partidos han intentado llegar a un acuerdo por el cual se pueda ahorrar unos 20 millones de euros en la propaganda electoral. Uno de los acuerdos a los que querían llegar era el no poner carteles, pero el PNV se negó rotundamente. Otra de las iniciativas que fue finalmente rechazada fue el mandar unificadamente todas las papeletas en el buzón. Tras esto no se ha podido llegar a un acuerdo y ya son más de 500.000 personas las que se han dado de baja en el INE para no recibir propaganda.