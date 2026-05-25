Patricia Fernández 25 MAY 2026 - 03:01h.

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Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo hacían historia en 'Supervivientes' en la noche de 'Conexión Honduras' con su increíble noria infernal, ambos conseguían cumplir 22 minutos sin caerse de esta estructura y, por ello, se hacían con el tridente dorado que les otorgaba el privilegio de elegir entre tres posibilidades: utilizarlo para cambiar la lista en estas nominaciones, una barbacoa con sus compañeros o guardarlo para utilizarlo en otro momento, sabiendo que tiene fecha de caducidad.

En las nominaciones del jueves, en las que salían señalados Aratz Lakunza, Borja Silva, Darío Linero y José Manuel Soto, se daba un giro inesperado que descubría Jorge Javier Vázquez: “Por primera vez, tenemos ya la lista de nominados, pero no vamos a abrir votación porque va a ocurrir algo extraordinario, el domingo en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda lucharán una batalla épica por conseguir el 'tridente dorado', un poder que permite modificar la lista de nominados".

Alvar y Aratz utilizan el 'tridente dorado' y cambian la lista de nominados

Y así era, los ganadores de este tridente dorado ahora tenían la oportunidad de cambiar la lista y no lo dudaban. Alvar tenía claro que quería utilizar este tridente para quitar de la lista a su compañero Aratz, tras ser uno de los señalados en las nominaciones del pasado jueves: "Esto es más importante, a estas alturas es complicado estar nominado. Se salva el ganador del 'tridente dorado' junto a mí".

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"Al estar yo nominado me ha dicho que, con este duelo nos lo hemos merecido los dos, y que podemos utilizarlo para salvarme. Yo le he dicho que lo más justo sería que el decida a quién nominar y yo no entrar en esta decisión. Se lo agradezco porque ha cedido cuando podría no hacerlo", entonaba Aratz.

Era por esto que Aratz dejaba de estar nominado y ahora llegaba la decisión más complicada: ¿a quién metían en la lista? Alvar se mostraba con muchas dudas en este momento: "Aratz había propuesto Claudia, pero me está siendo muy complicado a la hora de nominar a la gente, es una cosa que me cuesta un montón. Como había propuesto Aratz, Claudia sería la opción más fácil con lo mal que se ha portado con esto de la lata, pero sigo pensando que no es una mala persona, que ha entrado en una dinámica destructiva".

Pese a que no lo tenía claro, decidía meter a Claudia en la lista, aunque reflexionaba tras esto: "Siempre la cago en las nominaciones porque siempre hay alguien que no está contento y de jod*, pero es que ahora la ha cagado".

Tras su decisión, Sandra Barneda les recordaba que esto era un secreto que no podían descubrir a sus compañeros o iban a tener consecuencias: "No podéis decir nada, sino no podréis jugar la prueba de líder".

La lista definitiva de nominados tras la decisión de Alvar y Aratz

Por tanto, la lista definitiva de nominados de esta semana queda así: Borja Silva, Claudia Chacón, Darío Linero y José Manuel Soto, ¡ya puedes salvar a tu favorito, de manera completamente gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity.