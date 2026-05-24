Antía Troncoso 24 MAY 2026 - 13:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes', emocionada por una sorprendente señal en las fotos de su boda: "Mi madre estaba conmigo”

Fani Carbajo y Fran Benito se casan: desde el 'sí, quiero' a ritmo de Karol G hasta el elegante traje de ella

Compartir







Hace apenas un par de días Fani Carbajo vivió uno de los momentos más especiales de su vida. Tras tres años de relación con Fran Benito y el nacimiento de su primera hija en común, Victoria, la pareja dio el paso definitivo: firmaron su unión en un acto civil, antes de la gran celebración que se celebrará el próximo 29 de mayo. Tras esto dar el 'sí, quiero', la influencer se ha sincerado sobre una impactante señal que ha encontrado en las fotos de su boda y por las que siente que su madre, que falleció en 2018, estuvo presente en su enlace matrimonial.

A través de un vídeo publicado en Instagram, acompañado de la canción 'Si antes de hubiera conocido' de Karol G, Fani Carbajo y Fran Benito mostraron todos los detalles sobre su boda civil en el ayuntamiento. "Y me casé con mi compañero de vida, mi mejor amigo, el padre de mi hija, mi refugio, mi calma y también mi locura", escribió la influencer en esta especial publicación.

Más tarde, la influencer compartió un carrusel de fotos en las que se le podía ver a ambos, acompañados por sus testigos, firmando los papeles de su unión: "Y un día firmas un papel... pero en realidad estás firmando todo lo que ya sentías desde hace mucho. En 6 días nos vemos en el altar", explicó Fani Carbajo.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido la despedida de solteros de Fani Carbajo y Fran Benito: juntos y en Ibiza

La inesperada señal en las fotos de la boda civil de Fani

Ha sido en estas fotografías donde Fani Carbajo ha encontrado una inesperada señal que no ha dudado en compartir con sus seguidores. Un detalle que, según ella misma ha contado, le hizo sentir que su madre estuvo presente a su lado en un día tan importante para ella: "Cada día creo más en las energías", ha comenzado explicando a través de un 'storie'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Tengo de claro que mi madre estaba conmigo, acompañándome cuando me casé con Fran antes de ayer en el ayuntamiento. Vais a flipar", ha revelado. Tras estas palabras, la influencer ha desvelado el motivo por el que está tan convencida de ello. Y es que Fani siempre lleva un mismo collar y, además, tiene tatuado un pequeño corazón en la base del cuello. No obstante, en varias fotografías el collar no aparece, mientras que el tatuaje parece un collar con su propia cadena. "Es heavy", ha asegurado.