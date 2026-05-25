José Luis Rodríguez Zapatero explica que canceló una hipoteca de 500.000 euros con la venta de su casa en Aravaca

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El martes 2 de junio José Luis Rodríguez Zapatero está citado en la Audiencia Nacional. Desde que se conoció la investigación de la UDEF, el expresidente ha guardado silencio, pero en las últimas horas ha hecho declaraciones al medio de comunicación 'Vózpopuli' donde se defiende.

En sus declaraciones, Zapatero ha vuelto a negar que gestionara petróleo venezolano con una empresa china y ha justificado que bloqueara una hipoteca de golpe con la venta de una vivienda. El expresidente ya prepara su declaración con su abogado que se producirá en la Audiencia Nacional en tan solo ocho días. "Una declaración que en Moncloa reconocen estar expectantes por escuchar porque, dicen, el expresidente se debe defender y debe explicar la legalidad de sus acciones", informa Elsa Ascaso desde la Audiencia Nacional

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Las explicaciones de Zapatero sobre la cancelación de la hipoteca

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado que canceló una hipoteca de 500.000 euros de forma anticipada con la venta de su casa de Aravaca, tras recibir una transferencia por un importe similar desde la cuenta de su mujer, Sonsoles Espinosa.

En declaraciones a 'Vozpópuli', Zapatero ha explicado que canceló ese medio millón "con la venta de la casa de Aravaca", 498.000 euros abonados por su esposa, mostrando su disconformidad con que la UDEF no "diga todo" en el informe que envió al juez Calama y que el magistrado ha usado para investigarle y justificar los registros en su sede fiscal y en la empresa de sus hijas.

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Según se recoge en el informe de la UDEF, Zapatero y su mujer adquirieron una vivienda de 580.000 euros para la que el Banco Santander les concedió un préstamo hipotecario por importe de 500.000 euros. 11 meses después, cancelaron ese préstamo mediante el abono de 480.000 euros que la UDEF cree que procederían de los cobros de mordidas por parte de Zapatero y su entorno.

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Tras leer las informaciones publicadas en las últimas horas sobre los informes de la UDEF, Zapatero ha mostrado su incredulidad por las pesquisas del cuerpo policial. "Ya jamás me fiaré de estos informes", ha señalado.

Niega haber gestionado petróleo venezolano para una empresa china

Asimismo, también ha desmentido las informaciones recogidas en los informes que indican a que habría sido intermediario de una empresa china para la compra de petróleo venezolano y ha negado conocer a la compañía, China International Cultural Technology Resources Group, y haber realizado intermediación para ella.

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En uno de los informes que la UDEF envió a Calama se alude a una carta fechada poco después de un viaje de Zapatero a Pekín, en octubre de 2023, en la que la compañía expresa interés por una "cooperación fructífera y a largo plazo" y le pide información para obtener petróleo, gas natural, minerales preciosos y participar en proyectos de refinería.

"Obviamente no hice absolutamente nada, ni la contesté. Parece que me reuní allá con alguien y me enviaron eso, pero ni sé qué empresa es", ha manifestado el expresidente en declaraciones al medio.