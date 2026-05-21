Patricia Fernández 21 MAY 2026 - 00:07h.

Las chicas deciden que sean Yuli y Lucas los que se reencuentren en 'El espejo'

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Algo importante iba a ocurrir en 'La isla de las tentaciones 10', en medio de los miedos y las dudas que han surgido entre los miembros de las parejas con todo lo que están viendo en las imágenes, iban a ser las chicas las que tomaran la importante decisión de qué pareja iba a reencontrarse frente a 'El espejo'.

Las chicas coincidían en que Yuli Cagna era la que más necesitaba encontrarse con Lucas para aclararse con todo lo que está pasando con Óscar en 'Villa deseo' y ver si de esta forma sacaba algo en claro, momento en el que se mostraba completamente rota. Decisión que Sandra Barneda transmitía a los chicos, asegurando Lucas que era algo que necesitaba, en medio de su peor momento en la experiencia tras enterarse de que su pareja ha caído en la tentación.

En ese mismo momento y sin mucho tiempo para pensar, Sandra Barneda pedía a Lucas que le acompañase a la playa, lugar donde se encontraba el espejo. Y era aquí cuando Lucas le contaba a la presentadora cómo se sentía: "Es una de las pocas veces en mi vida que estoy nervioso. Me gustaría que ella esté fuerte y que pueda estar bien". Lo que hacía que Sandra le mostrase su apoyo y palabras para que se tranquilizase para este encuentro: "Me dijiste que vuestro amor es único, lucha por él".

Y aquí Sandra Barneda le recalcaba las normas para este espejo con su pareja: "Tenéis tres minutos: sin palabras, solo con gestos y miradas. No puedes cruzar el espejo y mucho menos hablar". Y después de estas explicaciones, llegaba el esperado momento. Yuli corría por la playa a toda velocidad para encontrarse con un Lucas que le miraba todo su recorrido desde detrás de 'el espejo' que iba a separarles a poco centímetros.

La participante de 'La isla de las tentaciones 10' llegaba haciendo preguntas: "¿por qué dijiste que no me amabas? ¿qué pasó en Chile la noche que saliste solo?". Todo mientras Sandra Barneda les llamaba la atención: "Sin palabras, solo gestos". Y Lucas quería trasmitirle que confiase en él y que la ama.

Yuli, ante este complicado momento con su pareja sufría un mareo: "Se me ha bajado la presión". Lo que preocupaba a Sandra Barneda: "¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de vomitar? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado?" Y aquí Lucas no podía evitar saltarse las normas cruzando 'el espejo' para darle un abrazo y estar cerca de ella. Y la presentadora le prometía que "estaba bien", pero le pedía que se marchase de ese lugar: "Tienes que irte, el espejo se ha terminado".

Con Lucas ya en otra parte de la playa, Sandra Barneda se quedaba a solas con Yuli, que le explicaba lo que le había sucedido: "Me superó el momento, fue el golpe de realidad de volver a verle". Pero no podían terminar de hablar cuando su pareja corría para volver a abrazarla.

Aunque no iba a ser la última vez que iba a intentar acercarse, Sandra y Yuli continuaban hablando, ella le reconocía que no sabe lo que siente, completamente rota: "Me siento mal, me ha dicho que soy su vida, pero es que yo no sé qué es lo que me pasa a mí. No le puedo ver así. Estaba como en una nube, volver a verle es muy fuerte".

Lucas observaba las lágrimas de su pareja desde lo lejos y no podía evitar volver a acercarse, pese a los intentos de Sandra Barneda de que se fuera, este le decía unas palabras a su pareja: "Te amo con todo, eres mi vida entera, me importa una mierda todo, me importas tú, te quiero a ti por encima de todo. Quiérete, sé tu misma y si estás enamorada de ese chaval ve a por él, solo quiero que seas feliz. Te voy a querer toda la vida". Lo que rompía todavía más a Yuli y hacía que ambos vivieran un momento de lo más complicado.