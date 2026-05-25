Aratz Lakunza y Alvar Seguí escriben su nombre en la historia de 'Supervivientes': ¡baten el récord con 'la noria infernal' más larga del programa!
Los supervivientes consiguen cumplir los 22 minutos en una espectacular 'noria infernal'
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'El tridente dorado' y el gran poder que este llevaba implícito estaba en juego, los concursantes luchaban en la noche de 'Supervivientes: Conexión Honduras' para intentar llegar al duelo final en 'la noria infernal' para poder conseguir este privilegio.
Después de dos duras pruebas, Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo eran los dos supervivientes que llegaban al duelo final en 'la noria infernal' para luchar por conseguir este 'tridente dorado'.
Ambos lo daban todo, se agarraban con fuerza a esta noria para intentar mantenerse el mayor tiempo posible mientras pensaban en conseguir el objetivo. El tiempo pasaba, la noria cada vez giraba más rápido y María Lamela junto a Sandra Barneda comentaban la gran hazaña que estaban haciendo: "Impresionante, absolutamente admirable. Pelos de punta".
Todo mientras María Lamela les alertaba de algo: "Si cumplidos los 22 minutos ambos seguís aguantando, el tridente será para los dos y tendréis que decidir juntos cómo lo utilizáis". Y no solo conseguían esto, además conseguían escribir su nombre en la historia de 'Supervivientes' batiendo el récord protagonizando la 'noria infernal' más larga del programa.
Muy emocionados con lo conseguidos ambos se abrazaban y decían sus primeras palabras. Aratz se acordaba de su pareja, amigos y a su familia: "Os quiero mucho". Mientras Alvar se lo dedicaba a su abuelo: "Es en quien pensaba cuando estaba agarrado, estaba con él dándole un abrazo y pensando en toda la gente que ha inspirado a lo largo de su vida".
La decisión de Aratz y Alvar Seguí da un giro radical a las nominaciones
Aratz y Alvar, al conseguir ambos este tridente, tenían que ponerse de acuerdo en si utilizarlo en estas nominaciones, guardarlo o cambiarlo por una barbacoa para ellos y sus compañeros. Ambos decidían utilizarlo para salvar a Aratz que era nominado el pasado jueves en la gala.
Pero esto no era todo, con la salvación de Aratz tenían que meter a un concursante en la lista, que no podía ser Alba Paul al ser líder, y con muchas dudas Alvar daba el nombre de Claudia después de lo ocurrido con el robo de la lata, aunque reaccionaba tras esto: "Siempre la cago en las nominaciones porque siempre hay alguien que no está contento y de jod*, pero es que ahora la ha cagado".