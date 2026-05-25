Patricia Fernández 25 MAY 2026 - 01:39h.

Los supervivientes consiguen cumplir los 22 minutos en una espectacular 'noria infernal'

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







'El tridente dorado' y el gran poder que este llevaba implícito estaba en juego, los concursantes luchaban en la noche de 'Supervivientes: Conexión Honduras' para intentar llegar al duelo final en 'la noria infernal' para poder conseguir este privilegio.

Después de dos duras pruebas, Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo eran los dos supervivientes que llegaban al duelo final en 'la noria infernal' para luchar por conseguir este 'tridente dorado'.

Ambos lo daban todo, se agarraban con fuerza a esta noria para intentar mantenerse el mayor tiempo posible mientras pensaban en conseguir el objetivo. El tiempo pasaba, la noria cada vez giraba más rápido y María Lamela junto a Sandra Barneda comentaban la gran hazaña que estaban haciendo: "Impresionante, absolutamente admirable. Pelos de punta".

Todo mientras María Lamela les alertaba de algo: "Si cumplidos los 22 minutos ambos seguís aguantando, el tridente será para los dos y tendréis que decidir juntos cómo lo utilizáis". Y no solo conseguían esto, además conseguían escribir su nombre en la historia de 'Supervivientes' batiendo el récord protagonizando la 'noria infernal' más larga del programa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Muy emocionados con lo conseguidos ambos se abrazaban y decían sus primeras palabras. Aratz se acordaba de su pareja, amigos y a su familia: "Os quiero mucho". Mientras Alvar se lo dedicaba a su abuelo: "Es en quien pensaba cuando estaba agarrado, estaba con él dándole un abrazo y pensando en toda la gente que ha inspirado a lo largo de su vida".

La decisión de Aratz y Alvar Seguí da un giro radical a las nominaciones

Aratz y Alvar, al conseguir ambos este tridente, tenían que ponerse de acuerdo en si utilizarlo en estas nominaciones, guardarlo o cambiarlo por una barbacoa para ellos y sus compañeros. Ambos decidían utilizarlo para salvar a Aratz que era nominado el pasado jueves en la gala.

Pero esto no era todo, con la salvación de Aratz tenían que meter a un concursante en la lista, que no podía ser Alba Paul al ser líder, y con muchas dudas Alvar daba el nombre de Claudia después de lo ocurrido con el robo de la lata, aunque reaccionaba tras esto: "Siempre la cago en las nominaciones porque siempre hay alguien que no está contento y de jod*, pero es que ahora la ha cagado".

Los exconcursantes cuentan los secretos y normas ocultas del reality