Rappel, ingresado en la UCI por fuertes hemorragias digestivas

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Rappel ha sido ingresado este fin de semana en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a fuertes hemorragias digestivas. Así lo hemos podido saber en 'El tiempo justo'. Según comentamos en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, el vidente ha sufrido diverticulitis, que es la inflamación de unos pequeños sacos o bolas -conocidos como divertículos-, que se originan en las paredes del intestino grueso o colon. Hay varios motivos que influyen en el desarrollo de la dolencia, como pueden ser la falta de fibra en la dieta, el estreñimientos o el tabaquismo.

Máxima preocupación por su estado de salud

La noticia ha generado un enorme impacto. Rappel ha estado bajo estricta vigilancia de los médicos en las últimas horas, por lo que la preocupación por su estado de salud es máxima.

El televisivo, de 80 años, ya tuvo que ser ingresado hace 3 años cuando sufrió una neumonía que obligó a su hospitalización en el Hospital Universitario HM Torrelodones de Madrid. Aquella vez todo empezó con un malestar en una cena, con fuertes escalofríos. Los médicos le notaron principios de neumonía decidieron ingresarle por su edad para evitarle complicaciones.

Un mes después del alta, el vidente volvió al hospital por una recaída vinculada con problemas de los divertículos derivados de la medicación que había ingerido durante su recuperación. Rappel se vio obligado en esos momentos a seguir una dieta estricta y permanecer bajo control médico.