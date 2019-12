Los pasos a seguir si te toca la lotería de Navidad: ¿cómo se declaran los premios?

Los niños de San Ildefonso cantan el premio gordo de 4 millones de euros, pero esa cantidad no es la que toca. En realidad, el premio neto es de 3,2 millones de euros. Muchas personas no saben cómo se tributan estos premios o cómo declarar el premio si juegas ese número con más personas. Según explica el presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales hay tres meses para cobrarlo y que si nos tocan menos de 20.000 euros no hay que pagar nada a Hacienda. Por otro lado, Hacienda te descuenta de forma automática el 20% de lo ganado.