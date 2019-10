Pedro Sánchez: "Mi obligación es garantizar la convivencia en Cataluña"

Pedro Sánchez también ha hablado de la situación que vive Cataluña y de la posibilidad de aplicar el 155: "Siempre he dicho que quien tiene la capacidad de aplicar el 155 o no es el independentismo catalán. Si no cometen ningún tipo de irresponsabilidad las fuerzas independentistas, nosotros no vamos a decidir nad extraordinario. Ahora, si se quiebra el orden constitucional, el gobierno de España actuará ya que el objetivo es garantizar la convivencia", ha asegurado el actual Presidente del Gobierno en funciones.