Teodoro García Egea, secretario general del PP: “Pedro Sánchez ni siquiera nos cogió el teléfono el domingo por la noche”

El Partido Popular se ha mostrado contrario al pacto entre Unidas Podemos y PSOE. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha mostrado descontento y dice que PSOE ni siquiera ha hablado con ellos: “Pedro Sánchez ni siquiera nos cogió el teléfono el domingo por la noche”. El Partido Popular confiaba en que se hubiera podido hacer un gran pacto por el bien del país y que este acuerdo no es todo lo contrario. Teodoro García Egea ha matizado que no permitirán una subida de impuestos como planea Pedro Sánchez: “Cada impuesto que suba Sánchez lo bajaremos desde las autonomías”. El Partido Popular no confía en que esta coalición llegue muy lejos, y mantiene que serán una oposición fuerte.