Puerto Banús tiembla en plena pandemia: brutales peleas, inseguridad y carreras ilegales

Los vecinos han querido utilizar dar difusión en 'El programa del verano' esta situación porque el Ayuntamiento y la Policía no les da una solución real. Ni el cierre del ocio nocturno ni la poca afluencia de turistas en plena pandemia este verano ha frenado estos hechos en la que, se supone, es la zona más exclusiva de Marbella. No solo hay molestias por la noche, también a plena luz del día, la velocidad se ha convertido en un problema, la prostitución o incluso esta madrugada se encontraba un hombre fallecido con disparos en una urbanización de la zona.

Por todo esto los vecinos no aguantan más, por ello el programa ha hablado en directo con varios vecinos que se han concentrado para denunciar la situación que están viviendo: "Una inseguridad total, la policía aquí no aparece, llamamos y nos suelen decir que es el atractivo que tiene el puerto, una cosa inaudita". Sobre que los vecinos están siendo amenazados: "Sí, un vecino fue increpado, habló con la policía y como no habían visto nada no podía actuar, estamos cogidos de pies y manos de una manera que no... el ayuntamiento nos hemos reunido con ellos y no nos hace caso ninguno, a todo nos ponen pegas y la única manera que tenemos es esta".