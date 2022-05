Mariángel Alcázar aporta todos los detalles de la reunión entre el emérito y Felipe VI

"La conclusión importante de ese encuentro es que no ha cambiado la situación ni para bien ni para mal", sentencia la especialista. Además, añade muchísimos más detalles sobre la reunión entre padre e hijo: "No fue la alegría de la huerta, en esa familia hay un problema, pero creo que la conversación que tuvieron a solas Juan Carlos y Felipe , que no fue en el despacho del rey sino que fue en una salita , se aclararon temas familiares ".

En la conversación que mantuvieron Felipe VI y Juan Carlos I, según la periodista, se trató "las consecuencias para la sociedad española" que podrían haber tenido los actos del emérito y el rey le diría a su padre algo como "la realidad del país es esta, papá, igual no te estás enterando muy bien". Por otro lado, Alcázar añade: "Lo que ha hecho el rey es para proteger a la institución, pero la relación entre padre e hijo, insisto, no son buenísimas o están llenas de cordialidad, pero no me parece que haya una ruptura familiar".