Juan Marín, tras dimitir en C's: "Si Juanma Moreno me ofrece un cargo en el gobierno andaluz, no lo aceptaría"

"Inés Arrimadas me dio la enhorabuena por todo lo que hemos hecho, por la campaña", dice el político

"Estoy contento porque VOX no ha entrado en el gobierno de Andalucía, ese sí que era uno de mis objetivos", declara

"Presenté mi dimisión de todos los cargos que tengo en mi partido, hay que saber entrar y salir con dignidad, hay vida fuera de la política"

Juan Marín, candidato de Ciudadanos en Andalucía, se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' tras el inesperado resultado obtenido en las elecciones autonómica. El político deja claro que no continuará junto a Juanma Moreno y abandona de forma "irrevocable" su puesto en el partido.

"Lo anuncié anoche, he presentado mi dimisión de todos los cargos que tengo en mi partido; pero de vicepresidente no puedo dimitir, estoy en funciones y tengo que terminar esta legislatura hasta que venga un relevo al que le pueda entregar la documentación y realizar un relevo en orden, no como el que yo me encontré aquí", aclara el político andaluz.

"Enhorabuena, estoy feliz porque el trabajo de estos tres años y medio va a poder continuar, estoy convencido que las políticas que van a desplegar van a ser de continuidad a lo que estamos haciendo", añade Marín. Además, declara: "Estoy contento porque VOX no ha entrado en el gobierno de Andalucía, ese sí que era uno de mis objetivos".

Juan Marín aclara cuál será su futuro en política

El representante de Ciudadanos explica que ha presentado su dimisión de todos sus cargos en el partido y aclara que no se vinculará al Partido Popular para seguir en el equipo de gobierno: "Si Moreno Bonilla me ofrece un cargo en el gobierno andaluz no lo aceptaría, no voy a estar en un gobierno donde no está mi partido".