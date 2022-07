Pons, del PP, sobre invertir en gasto militar: "El Gobierno puede contar con nosotros, pero necesitamos construir un pacto de estado"

Cuando el representante es preguntado en instancias generales sobre la celebración responde: “La cumbre ha salido muy bien para la imagen de España, aunque no tengo del todo claro que los españoles la hayan entendido” . Analizando el pasado de la política exterior de nuestro país relata: “En la época de Donald Trump se produjo un gran alejamiento entre USA y Europa, lo más importante ha sido la reconciliación con los estadounidenses” . Pons se muestra tajante en su opinión sobre los dos grandes bloques que amenazan la unidad de la OTAN: “China y Rusia son dos amenazas globales para la democracia y los derechos humanos, los ucranianos están librando una guerra por nosotros” . Asimismo, Pons aclara dudas sobre la Alianza Atlántica: “La OTAN se presenta habitualmente en España como una unión militar, pero realmente es política ”.

En relación con la reciente inflación, Esteban González Pons no duda en criticar al gobierno: ”Pedro Sánchez tiene que bajarse de la nube, es el castigo de las clases medias y clases bajas, no hacen más que poner parches" En adición a esto, habla sobre el rechazo del gobierno a las medidas propuestas por su partido: "No se han dignado a responder a nuestro pacto político pero seguiremos luchando por los españoles".