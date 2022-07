Alberto Núñez Feijóo critica al Gobierno de Sánchez: "22 ministerios es una falta de respeto. No se puede tener el Gobierno más caro de la democracia en el momento de mayor inflación"

Después de que Pedro Sánchez presentase las medidas propuestas por el Gobierno para tratar de paliar la inflación y proteger a las clases medias, que se ha disparado hasta un 10,2, Alberto Núñez Feijóo ha entrado en directo en ' El Programa de Ana Rosa ' para dar su opinión y la de su partido: "Las medidas que ha puesto Sánchez sobre la mesa están prácticamente sin concretar. Nos dijo en junio que le iba a subir los impuestos a las eléctricas y ahora a las bancas, pero no sabemos cómo . Si estas son las propuestas del presidente del Gobierno para ayudar a la gente a salir adelante y a hacer la compra, estas medidas no son para tomarlas en serio ".

Núñez Feijóo ha dejado clara la postura de su partido: "Las medidas de Sánchez no se votan, pero si los lleva como propuesta resolución, claro que no vamos a votar a favor. España sigue siendo el país con más deuda pública, tiene el doble de paro que la media de la Unión Europea y tenemos la mayor inflación de los países de economías fuertes. Se nos dice que vamos a apoyar a Ucrania y le compramos el gas a Rusia. Sánchez ha atado su coalición con Podemos, pero eso no nos importa para realizar la cesta de la compra o pagar la electricidad", ha sentenciado.