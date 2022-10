Alberto Núñez Feijóo: "Voy a intentar ser presidente del Gobierno. Creo que podemos conseguirlo"

"Creo que es un día importante por dos razones. Porque hoy vuelves y es algo que todos esperábamos y porque me ha citado el presidente del Gobierno en Moncloa", ha dicho Núñez Feijóo nada más reencontrarse con Ana Rosa Quintana. Además, el líder de la oposición ha dejado claro con qué ánimo acude a este encuentro con Sánchez: "Voy con ánimo de escuchar propuestas y de retomar las negociaciones, porque todavía no he obtenido respuestas desde que en el mes de julio enviamos una propuesta".