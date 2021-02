"Los resultados catalanes son unos malos resultados para España y malos resultados para VOX", empieza diciendo ante la presentadora. Luego, sobre la supuesta soledad que van a vivir en el Parlament, Abascal aclara: "VOX está acostumbrado a la soledad, la vivimos en el Congreso , pero nos sentimos acompañados por los que nos votan, esa soledad no nos desalienta".

Abascal sentencia la violencia recibida: apunta a la vicepresidencia del Gobierno

Sobre Hasél y la violencia generada, Abascal dice: " Este individuo no es una anécdota, este individuo crea escuela". Por último, sobre las agresiones y presiones recibidas, el líder de VOX añade: " Hemos vivido una vergüenza que no debe vivir ningún partido en toda Europa".

Sorpasso al PP y futuro de Cataluña

"Lo que ha ocurrido en Cataluña ha sido muy importante, sobre todo por la autenticidad de VOX, es un partido que no engaña y esto recibe premio , vamos a seguir haciendo lo mismo y hay españoles deseosos de que se les hable con claridad", argumenta el presidente del partido.

Los elogios de Pedro Sánchez y la respuesta de Abascal

El líder de VOX no se fía de las palabras del presidente del Gobierno: "Nosotros tenemos responsabilidad patriótica, los halagos envenenados del señor Pedro Sánchez no me gustan, las estrategias políticas del presidente del Gobierno".