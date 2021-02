La militante del PP confiesa su dolor sobre aquellas personas que la han acusado de trabajar borracha, de no saber leer o ser adicta a ciertas sustancias: "La verdad que cuando veía que se hacían esos comentarios nunca entraba y no lo quería decir ". Sin embargo, su última aparición en la asamblea desmoronó su tranquilidad: "Tengo esta enfermedad desde hace muchos años y es difícil de diagnosticar".

Levy cuenta los detalles de su enfermedad

Levy explica que en el pasado mes de julio los médicos dieron con la tecla y por fin pudo empezar un diagnóstico. "Mis amigos me pedían que con las barbaridades que me decían por qué no lo contaba, pero cuando estás en el foco público hay cosas que quieres guardar de tu vida privada".