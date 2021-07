Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia , ha crticado en ‘El programa del verano’ la falta de vacunas ya que afirma que no se podrá vacunar a los jóvenes de entre 15 y 20 años hasta otoño . “No tenemos vacunas suficientes. En Galicia el 94% de la gente mayor de 40 ya está vacunada, pero las cuentas que nos salen es que hasta septiembre y octubre no vamos a vacunar a los jóvenes de entre 15 y 20 años, pero tenemos un problema de eclosión de casos en jóvenes”, afirma Feijóo.

Desde finales de junio se permite ir sin mascarilla siempre que estemos al aire libre y que haya una distancia interpersonal de al menos un metro y medio. Pero con los casos disparados y la incidencia en más de 600 se ha abierto el debate de si habría que volver a hacer obligatorio su uso. Feijóo ha afirmado que le parece bien que la mascarilla no sea obligatoria, pero apunta que habría que valorar “la posibilidad de que en las ciudades volvamos a ponernos la mascarilla y en el entorno rural sería razonable no ponérsela en el exterior”.

“No hemos hecho bien en no advertir a los jóvenes de que no vamos a poder vacunarles. Han tenido una enorme interacción social. Hemos mantenido a los jóvenes durante el curso muy contenidos en las clases, pero a partir del 30 de junio se han producido viajes masivos de fin de curso, fiestas impropias en esta situación de no vacuna…”, ha dicho Feijóo.