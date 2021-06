El alcalde nos recibe en su domicilio a las 07.00 horas de la mañana, con su traje puesto y confesando que él no es de desayunar fuerte: "Poquito, una taza de leche con nesquik" . Su apartamento se encuentra cerca del Bernabéu y el alcalde atlético confiesa: "Vivo en el mismo barrio donde he vivido toda mi vida".

"Ahora que no nos escucha nadie, ¿alguna vez ha hecho alguna triquiñuela con la moto?", pregunta el reportero. Almeida, sonriendo, contesta: "El otro día... no lo niego. ¡Menos mal que no había Policía Municipal!".