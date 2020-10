Ana Rosa, tras escuchar a sus compañeros, no ha podido aguantar más: "¿Dónde está Pedro Sánchez? He oído a Merkel, a Macron, he visto al presidente de Portugal...". El resto de colaboradores asentían con la cabeza, viendo que el presidente está más preocupado por una posible moción de censura que por elaborar un plan para actuar contra el coronavirus.