Ana Rosa no se contiene tras las declaraciones de Otegi sobre los presos de ETA: "Deja muy claro el objetivo de sus palabras"

Otegi coincidía con el lendakari en unos estudios de radio. El líder de Bildu comenta sobre el pasado y señala: "Vamos a aportar todos en una mesa y vamos a asumir todos todo lo que hemos hecho. Nosotros no tenemos ningún problema en asumir lo que hemos hecho" . Para las víctimas, las palabras de Otegi no son para nada suficientes. Marta Buesa, víctima de ETA, pregunta: "¿Van a contribuir a la memoria? ¿Van a contribuir a la justicia y a la verdad?". Alguno antiguos miembros arrepentidos del grupo terrorista consideran que el problema es que Otegi llega tarde. José Luis Urrusolo, uno de estos antiguos integrantes de la banda, reprocha que "a la declaración de hoy se podría haber llegado hace 10 años" .

La oposición arremete contra Bildu y el Gobierno, pues no confía en ellos: "No vamos a ser comparsa del Partido Socialista en ese baile que están llevando a cabo ante la necesidad que tiene Sánchez de contar con los votos de Bildu". Además añaden: "Si él no hubiera participado en acciones terroristas no hubiera causado dolor, naturalmente. Una vez causado el dolor, se tenía que haber perseguido hasta sus últimas consecuencias".