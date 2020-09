Ana Rosa se indigna tras escuchar el motivo por el que Felipe VI no va a Cataluña

La ausencia del rey Felipe VI en la Entrega de Despacho s celebrada en Cataluña está generando una polémica que ha llegado hasta 'El programa de Ana Rosa'. Las últimas palabras del ministro de Justicia explicando por qué el monarca no puede acudir al evento han provocado que la presentadora reaccione de forma llamativa, como ya lo hiciese con el Gobierno de Madrid .

Palabras del ministro de Justicia

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha explicado en una entrevista a RNE el motivo por el que Felipe VI no acude hasta Cataluña: "Habían unas razones que desaconsejaban la presencia o que el acto se aplazara". Luego, el político ha continuado su discurso: "El presidente del consejo entendió que no, no solo por la seguridad del monarca, es por elementos de la convivencia, la sentencia, la cercanía del 1 de octubre... el Gobierno tiene que velar por la seguridad y la convivencia".