Ana Rosa a Almeida, sobre las luces con la bandera de España en Madrid: "Se ha pasado un poco"

Ana Rosa, antes de entrevistar al alcalde, no ha podido evitar comentar las luces de España: "Aquí hemos llegado a un acuerdo y creemos que se ha pasado un poco". Almeida sonreía al otro lado de la pantalla mientras la presentadora continuaba con su crítica: " Me encanta la bandera, me encantan la bandera de los puentes, pero la de los lados se ha pasado un poco... haber puesto algún angelito, alguna cosa navideña ".

Luego ha llegado la graciosa metedura de pata de Ana Rosa, pues mientras mostraba su opinión con las luces de España se ha venido arriba y ha criticado la iluminación de Cibeles: "Y luego quite usted los pirulís alrededor de la fuente son horrorosos, que sé que no son de usted". El alcalde no pudo esconder la verdad y respondió a la presentadora entre risas: "Esos sí que son de nosotros, no puedo esconder la verdad, quizás sea el color blanco lo que más le moleste, en vez del pirulí".