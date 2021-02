Ana Rosa, sobre la marcha del PP de Génova: "Sánchez no es responsable de los ERE y Casado tampoco de esto"

La opinión de Ana Rosa sobre la decisión de Pablo Casado del cambio de sede del PP

A raíz de este anuncio de Pablo Casado, la presentadora cree que no debería atribuirse los escándalos del pasado tanto del Partido Socialista como del Partido Popular porque los actuales líderes de ambos partidos no tienen nada que ver con lo ocurrido: "El PSOE es verdad que tiene los ERE, pero Pedro Sánchez no es responsable de eso y ni siquiera Zapatero fue responsable de eso. Del mismo modo Casado tampoco es responsable de lo que pasó en otras épocas y eso debería quedar claro", declara.