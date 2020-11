Oramas, al Gobierno

¿Hasta cuándo estarán sin ayuda estatal?

"Cuánto tiempo el Gobierno va a pagar pensión completa a 6.000 personas en los hoteles, de tres y cuatro estrellas, que me parece bien si es temporal ", dice en voz alta la política. Luego, añade: "Esto es un acuerdo en solidaridad de los empresarios , cuando la gente está pasando hambre yendo a Cáritas".

Ana hace un llamamiento desesperado al Gobierno: " Canarias forma parte de España y Europa y no hay fronteras entre Canarias y Europa, no tenemos capacidad de acogida, tenemos capacidad de aguantar y colaborar en el acogimiento un tiempo temporal, ¿pero cuántas personas?"

Pedro Sánchez e Iglesias, causantes del enfado en Marruecos

"Marruecos no colabora con España porque, entre otras cosas, Sánchez es el primer presidente que tras tomar su cargo, la primera visita oficial no la hace en Marruecos; suele ser Marruecos , luego Francia y Portugal. Pues Sánchez le hizo el feo a Marruecos. Segundo, el vicepresidente del Gobierno, Iglesias, en mitad de la crisis dice que exige un referéndum para el Sáhara, ¿tú sabes lo que significa eso para Marruecos? Lo puede decir Podemos, no el vicepresidente en una crisis como esta" se reunió con ellos primero, siempre suele ser".