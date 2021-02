Pablo Iglesias cree y declara que en España no hay plena calidad democrática

El líder de Podemos señala a algunos periodistas: "Si se ofenden tanto, a lo mejor es que estamos diciendo la verdad"

Ana Rosa: "Es una forma muy sutil de decir quienes son los buenos y quienes son los malos"

Varios son los frentes abiertos entre el Gobierno de coalición. Las diferencias entre el Partido Socialista y Podemos dividen al Ejecutivo, entre ellas las palabras de Pablo Iglesias sobre la calidad democrática de España no es normal. Lejos de rectificar, Podemos ha hecho un video electoral reafirmándose, utilizando imágenes de algunos periodistas como Ana Rosa o Eduardo Inda, algo que no ha gustado nada a la presentadora: "Yo jamás respondo a nada me digan lo que me digan, pero en este caso es porque no es solo a mi, hay que ser solidario también con el resto de los compañeros, que ya está bien".

El enfado de Ana Rosa con las declaraciones de Pablo Iglesias

El líder del partido morado ha explicado sus declaraciones y se ha reafirmado: "A nadie se le critica por decir algo inverosímil y decir que no hay plena normalidad democrática cuando es una realidad. Si tertulianos o lideres de opinión importantísimos como Ana Rosa se ofenden tanto, a lo mejor es que estamos diciendo la verdad". A lo que Ana Rosa le ha contestado: "Yo no me ofendo en absoluto porque respeto la libertad de expresión de cada uno". Y lo explica: "No es un problema de ofenderse o no ofenderse. Es un problema que lo que estáis haciendo es señalar a periodistas y eso es algo muy feo y algo que se utiliza es las dictaduras. Es una forma muy sutil de decir quienes son los buenos y quienes son los malos, pero bueno no me ofendo, sencillamente me parece despreciable".

Ana Rosa: "Pablo Iglesias ha llegado donde ha llegado gracias a los medios de comunicación"

La presentadora ha recordado que desde los medios se ha dado cabida a todos los partidos y que se ha hecho de una manera democrática: "Pablo Iglesias es quien es y ha llegado a lo que ha llegado gracias a los medios de comunicación. Todos hemos sido tan demócratas que alguien que no tenia una representación, hemos entendido que era un colectivo que merecía tener una representación en los medios, es que no lo entiendo".

Eduardo Inda estalla contra el líder de Podemos