El perdón de Manuel Villegas tras ponerse la vacuna y el enfado de Ana Rosa: "¡Aquí nadie dimite!"

El perdón del consejero de Salud de Murcia: "Entiendo que hay gente esperando su vacuna"

El político ha dado una rueda de prensa para pedir perdón y explicar los motivos por los que se ha inyectado la dosis: " Pido disculpas , no porque piense que no hemos actuado de forma correcta al protocolo, sino porque entiendo que en la sociedad en la que estamos hay gente esperando su vacuna ".

" Hace 10 días pedimos al ministerio que empezáramos a vacunar a las personas de más de 80 años para no solaparlas y posiblemente se hayan creado expectativas y, al leer esto, estarán pensando que si están vacunando a las personas del servicio es que no le va a llegar la vacuna", dice ante la prensa el responsable de Sanidad.

Villegas continúa defendiéndose: "Lo que no saben ellos es que nosotros no podemos vacunar a nadie del segundo bloque porque todavía no teníamos permiso del ministerio". No vacunaron a ancianos pero sí se inyectó él la dosis: "De la consejería sólo me vacuné yo. Pido disculpas, no voy a dimitir".