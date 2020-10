La viróloga Margarita del Val da la hoja de ruta para no contagiarse en la segunda ola: dos nuevas medidas y no hablar con desconocidos

La protección a las personas mayores: proteger las casas

Margarita del Val detalla el motivo por el que durante estos meses los contagiados e ingresados en los hospitales no llegan a vivir una situación grave: "No hay personas que se ponen graves por la actitud de la población, la media de edad de la población es de 38 años. Los mayores se han protegido, a los de su entorno y han tomado medidas".

La experta, sin embargo, recalca a todas las personas que tengan mucho cuidado y cumplan las medidas básicas para no dejar entrar el virus en los domicilios: "Ahora los mayores seguirán tomando precauciones, pero ahora tenemos una bolsa muy grande de personas que pueden transmitir el virus, en alguna casa se colará, si se ha colado en La Casa Blanca...".

Las dos medidas que pueden salvar nuestra vida

Burnujas familiares y adiós a desconocidos

Una idea que te asegura tener contralado los contactos y saber rápidamente si un conocido ha sido contagiado recientemente. Ana Rosa, por su parte, ha dado su opinión respecto al confinamiento perimetral: "El transporte público, metro, avión, fines de semana donde los jóvenes se reúnen... así no vamos a acabar nunca, el confinamiento perimetral no tiene sentido si no se toman otras medidas".