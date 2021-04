El plan de Mónica García: apoyo al Zendal, hostelería en la calle y "evitar que gobiernen Ayuso y Monasterio"

La vacuna Sputnik, aprovechamiento del Zendal y apostar por investigación

Lo que no entiende la política es "la competición entre regiones, entre países, creo que no es buena. Eso en el confinamiento dejó a países sin trajes de protección, tuvimos dificultad para respiradores... seamos solidarios".

Mónica García es contraria a las declaraciones de Pablo Iglesias, que cerraría el hospital Zendal de salir como presidente: " Yo no lo cerraría, una vez hecho el gasto hay que aprovecharlo , necesita una inversión extra, dentro de la planificación sanitaria, estamos carentes de camas de larga estancia o lugares de investigación".

"He sido una de las más críticas con el Zendal porque hemos perdido el coste de gastar ese dinero en el refuerzo en la Atención Primaria , enfermería, investigación... ", dice la política ante Ana Rosa.

Hostelería: "Saquémosla a la calle"

La candidata de 'Más Madrid' tiene claro qué es lo que hay que hacer con la hostelería: " Darle ayudas , somos la única comunidad que no hemos ayudado ni a los hosteleros ni a los del ERTE, hemos dado cero euros de ayuda".

Por otro lado, Mónica García matiza que aquellos hosteleros que no tengan la capacidad de poder abrir terrazas o sacar sus mesas al aire libre "deben recibir ayudas".

Mónica: "Mi objetivo es que no gobierne Ayuso ni Monasterio"

La candidata de Más Madrid explica que mantiene una gran relación con el socialista Gabilondo pero, sin embargo, pese a ser preguntada por Ana Rosa, no se ha pronunciado sobre su amistad con Pablo Iglesias. Mónica García no sabe con quién pactará pero tiene claro que hará todo lo posible "contra la ultraderecha".

" Mi objetivo es que no gobiernen ni Ayuso ni la señora Monasterio , ni una ni otra", dice Mónica ante la posibilidad de pactar con partidos de izquierdas. " Preferiría que nos pusiéramos de acuerdo para poder tener por fin un gobierno decente , que nos deje de avergonzar", argumenta.

Agresión a VOX en Vallecas: "¿Qué fueron a hacer allí?, ¿qué propuestas plantearon a los vallecanos?"

Las agresiones por un grupo de radicales de izquierdas al partido y simpatizantes de VOX han supuesto un duro golpe para la política. Mónica García, condenando la violencia, dice: "Las imágenes de Vallecas no gustan a nadie".

La política confiesa que tiene un estrecho vínculo con el barrio obrero: "A mí me gusta mucho Vallecas, he ido a sus centros de salud, tiene lugares absolutamente maravillosos, mi padre trabajó en un centro de salud mental de Vallecas, es una de las cosas que tenemos que aprender... Vallecas no es solamente eso".