"VOX es un partido que no forma parte de nuestra familia, ni en España ni en Europa, no creen en la UE ni tampoco en la España de autonomías"

"Si es legítimo que nos quiten votantes, ¿por qué no lo va a ser recuperar los que teníamos? Me parece una frivolidad renunciar de entrada a recuperarlos"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, explica cuál es su punto de vista sobre VOX y cuáles son sus intenciones con el equipo de Abascal. El líder 'popular' habla para el 'El programa de Ana Rosa' y deja claras sus intenciones de cara al futuro.

Ana Terradillos pregunta a líder del PP sobre VOX y un posible pacto en el futuro. Ante esto, Fejóo es contundente: "Llevamos 40 años, no 40 meses, somos un partido de centro-derecha, reformista y liberal, tenemos un espectro ideológico amplio, aquí han vivido todas las familias desde los más conservadores a más reformistas...

"No vamos a cambiar nuestros principios porque en los últimos 40 meses un partido haya tenido éxito", explica Feijóo. Luego dice el líder del PP: "¿Vamos a respetar a VOX? Por supuesto que sí, tiene votos y representación parlamentaria, pero no vamos a renunciar en ningún caso en volver a ensanchar nuestro partido, hemos llegado a tener 11 millones de votos hace 3 o 5 años, no podemos mirar de reojo en si podemos sumar con alguien para gobernar, eso no es un proyecto político interesante y razonable".

"VOX es un partido que no forma parte de nuestra familia, no lo forma en España, no lo forma en Europa, no lo forma en el Partido Popular Europeo, es un partido que no cree en la Unión Europea o muy poco, es un partido que no le gusta la España de las autonomías y nosotros sí, somos dos partidos distintos pero van a tener el respeto que merecen sus votantes", se sincera.