Pilar Gómez confiesa en 'El programa de Ana Rosa ' haber sufrido una situación machista con Pablo Iglesias. El que era vicepresidente del Gobierno y ahora candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid no habría actuado de forma correcta con la periodista.

La colaboradora del programa analiza la situación del partido morado con mucho enfado: "Las mujeres de Podemos cayeron en su propia trampa, el argumento era 'hombre, si ha puesto a una mujer". Pilar se va encendiendo hasta estallar: "No, no nos tienen que poner a una mujer, ése es el gran defecto de Podemos" .

Pilar Gómez y la situación machista con Pablo Iglesias

"Pablo Iglesias es un machista, he tenido una experiencia con él", dice ante el asombro de toda la mesa. Acto seguido, Pilar Gómez detalla: "Me guiñó el ojo en una tertulia rodeada de compañeros, a los que nadie guiñó le guiño el ojo, y a mí me lo guiñó".