Monasterio critica el acercamiento del PP con Sánchez: "Tienen algo que negociar con los jueces"

La del partido verde explica que VOX en todo momento ha defendido " a aquellos trabajadores abandonados por el Gobierno, los que no han cobrado el ERTE " y, en definitiva, a todos los españoles. La invitada ha catalogado al Gobierno de España como "comunista" y ha hecho una dura acusación al Partido Popular.

Duros ataques a Pablo Casado y Partido Popular

Monasterio no ha tenido piedad con el Partido Popular tras su negativa en la moción de censura. Para empezar, la de VOX ha declarado: "Los partidos de la oposición, lo lógico habría sido una abstención y no un no".